الأسهم الأمريكية تعيش أفضل أوقاتها على مدار العام

المصدر: دبي - سيد صالح

مع بدء شهر نوفمبر، تواصل الأسهم الأمريكية تحقيق المكاسب في أفضل شهور العام لها، فقد سجل كل من مؤشري «إس أن بي 500» و«ناسداك» الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما على الإطلاق، فيما بات مؤشر «داو جونز» قريباً للغاية من اللحاق بهما، وتحقيق رقمه القياسي هو الآخر.

وبحسب تحليل نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، فإن الفصل الأخير من العام هو الوقت الأفضل للأسهم الأمريكية، وهي حقيقة معروفة تعززها هذا العام تحديداً الأخبار الإيجابية المتداولة منذ أول من أمس بشأن انفراج مبشر في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الأرباح المرتفعة التي حققتها أخيراً غالبية الشركات المدرجة في «إس أن بي 500» و«ناسداك» في نتائجها الفصلية عن الربع الثالث من 2019.

وقال سام ستوفال، كبير محللي الاستثمارات لدى محطة «سي إف آر أيه» الإذاعية الكندية: «برغم أن المستثمرين يبقون متشككين بشأن تأثير مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، نتائج المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، وبدء خطوات عزل ترامب، فإن أداء الأسهم في شهري نوفمبر وديسمبر يميلان إلى مناوأة هذه المشاعر السلبية. إن السوق تخبرنا أنها ترغب بمواصلة الارتفاع».