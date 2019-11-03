إعلان تفاصيل طرح «أرامكو» اليوم

المصدر: دبي-الرياض - رويترز

قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق أمس على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عملاق النفط المملوك للدولة اليوم. وأضافت المصادر أن أرامكو، أكبر شركة للنفط في العالم، ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وقال أحد المصادر «ولي العهد أعطى أخيراً الضوء الأخضر». ووفقاً لمصادر، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات اللحظات الأخيرة مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل الإعلان عن تفاصيل الإدراج المتوقع.

وعقدت الحكومة السعودية آخر اجتماعاتها مساء أول من أمس لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج. وعلى الرغم من أن ولي العهد حدد في مطلع 2016 تقييماً للشركة يصل إلى تريليوني دولار فإن مصرفيين ومسؤولين بالشركة يقولون إن تقييم أرامكو يقترب من 1.5 تريليون دولار.