استمرار تراجع الدولار لليوم الخامس على التوالي

المصدر: د ب ا

واصل الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الخامس على التوالي في ظل مؤشرات متباينة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وتراجع مؤشر وكالة أنباء بلومبرغ لقيمة الدولار بنسبة 1ر0%، في أعقاب صدور بيانات قطاع التصنيع الأمريكي الجمعة، في حين تراجع المؤشر بنسبة 4ر0% خلال أسبوع التداول المنتهي اليوم ليسجل المؤشر تراجعا خلال 4 أسابيع من بين أخر 5 أسابيع.

وبلغ إجمالي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي 9ر1% مقارنة بمستواه في ختام الشهر السابق.

كان مؤشر معهد إدارة الإمدادات لثقة مديري قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قد سجل 3ر48 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 8ر47 نقطة في الشهر السابق، في حين كان المحللون وصول المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 9ر48 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة في غير القطاع الزراعي بمقدار 128 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بمقدار 85 ألف وظيفة فقط.