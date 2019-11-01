النفط يتراجع بضغط المخزونات الأمريكية وبيانات صينية ضعيفة

المصدر: لندن - رويترز

تعرضت أسعار النفط لضغوط أمس بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وضعف نشاط المصانع في الصين، مع وجود عوامل قليلة للتفاؤل في الأفق.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً إلى 60.13 دولاراً للبرميل ماحيةً مكاسب سجلتها في وقت سابق. وكانت قد هبطت 1.6%، أول من أمس، لإنهاء نحو انخفاض شهري بحوالي 0.5%.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار إلى 53.78 دولاراً.

وانتهت أمس أجل عقود أقرب استحقاق لخام برنت لتسليمات ديسمبر. وانخفضت أيضاً عقود تسليمات يناير .

وانكمش نشاط المصانع في الصين لسادس شهر على التوالي في أكتوبر.