نتائج قوية لـ«أبل» و«فيسبوك» تدعم الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم ـ رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس بعد تقارير فصلية قوية من أبل وفيسبوك، لكن الغموض الذي يكتنف اتفاقاً تجارياً محتملاً بين الولايات المتحدة والصين يكبح المكاسب.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.68 نقطة بما يعادل 0.01% عند بدء التعاملات إلى 27188.37 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 0.13 نقطة إلى 3046.90 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 10.41 نقطة أو 0.13% إلى 8314.38 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن خفض الاحتياطي الأمريكي الفائدة، لكن انخفاض قطاعي السيارات والطاقة كبح المكاسب. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بعدما خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة، لكن السوق واجهت مقاومة شديدة، حيث رغب المستثمرون في جني الأرباح.