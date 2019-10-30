تباين مؤشرات «وول ستريت» ونيكاي يحلّق

المصدر: عواصم ـ رويترز

سيطرت حالة من التباين على مؤشرات الأسهم العالمية أمس. وتراجعت الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح، إذ يقيم مستثمرون مجموعة متباينة من بيانات الأرباح لشركات، من بينها ألفابت الشركة الأم لجوجل وشركتا الأدوية الكبيرتان ميرك وفايزر. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 29.65 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 27061.07 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 4.03 نقطة أو 0.13% إلى 3035.39 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 12.64 نقطة أو 0.15% إلى 8313.35 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد على عام مع اقتراب المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من احتواء الحرب التجارية بينهما، ما يعزز توقعات أرباح الشركات. وصعد مؤشر نيكاي 0.47% ليغلق عند 22974.13 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر 2018، وارتفع المؤشر 14.25% منذ بداية العام.