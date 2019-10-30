الذهب يتراجع بضغط ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

تراجع الذهب أمس مع ارتفاع الدولار وتنامي التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1486.42 دولارا للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1488.30 دولارا.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات، مما يجعل تكلفة الذهب المقوم بالدولار أعلى لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.5 % إلى 1790.59 دولارا للأوقية، بعد أن كان قد بلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند 1808.81 دولارات للأوقية أول من أمس بفعل مخاوف بشأن الإمداد. ونزلت الفضة 0.9 % إلى 17.69 دولارا، وتراجع البلاتين 0.8 % إلى 911.23 دولارا للأوقية.