انخفاض هامشي لثقة المستهلكين في أمريكا خلال أكتوبر

المصدر: نيويورك - الوكالات

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر على نحو هامشي نتيجة هدوء التوترات بشأن النزاع التجاري وتعافي أسواق الأسهم.

ووفقاً لبيانات «كونفرنس بورد»، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 125.9 نقطة في أكتوبر من قراءة سبتمبر عند 126.3 نقطة فيما توقع محللون القراءة 128 نقطة.

إلى ذلك ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر بدعم من انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وأفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت 1.5% بينما توقع محللون ارتفاعاً بنسبة 0.7% وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار 3.9% بعد ارتفاع في أغسطس 1.4%.