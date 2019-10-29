الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعاً قياسياً.. وترامب يغرّد مستمتعاً

المصدر: دبي - سيد صالح

سجل مؤشر «إس آند بي 500» لأكبر 500 شركة مُدرجَة في كل البورصات الأمريكية أعلى ارتفاع له على الإطلاق في تداولات أمس، حيث تجاوز 3027 نقطة بارتفاع نسبته 0.6%، فيما سجل ارتفاعاً منذ بداية العام تجاوز 20%.

ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي»، يُعزى هذا الارتفاع القياسي إلى قوة المكاسب التي حققتها غالبية كبريات الشركات الأمريكية في نتائجها الفصلية عن الربع الثالث من 2019، فضلاً عن تزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأكدت الشبكة أن ارتفاع «إس آند بي» القياسي يبث رسالة قوية مفادها أن الركود الاقتصادي لم يعد قريباً، وأن المخاوف بشأن التباطؤ والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بدأت تتبدد.

وقال نيك ميزينغ، من شركة «سينيتو» الأمريكية للأبحاث الاقتصادية: «حوالي 200 شركة مُدرجة على مؤشر «إس آند بي 500» سجلت أرباحاً عالية في الفصل الثالث، فيما لم تذكر سوى 32 شركة فقط كلمة «كساد» في محاضر نتائجها»

ولم يفوّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة الاحتفال بهذا الارتفاع القياسي، فغرد عبر «تويتر» قائلاً: «سجل إس آند بي 500 ارتفاعاً قياسياً. إنه فوز هائل لخطط التوظيف، وخطط التقاعد، وبصراحة، للجميع. إن بلدنا يبلي بلاءً حسناً.

إننا لم نكن مطلقاً أقوى مما نحن عليه الآن، مع إمكانية لتحقيق صعود هائل. فلنستمتع بذلك». كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.31% مسجلاً 27040 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.52%.

كذلك صعد مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في عام مع تحويل المستثمرين أموالهم من الأسهم المحلية التي يحركها الطلب إلى الأسهم العالمية المرتبطة بالدورة الاقتصادية أملاً في إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصعد المؤشر 0.3 %.