بكين: المفاوضات التجارية مع واشنطن على المسار الصحيح

المصدر: بكين - أ ف ب

أكدت الصين أمس أنّ المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تسير على المسار الصحيح، لافتة إلى نيتها رفع الحظر عن الدواجن الأمريكية.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أول من أمس أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق «قريبة من الاستكمال»، في أعقاب اتصال هاتفي بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين من جهة، وكبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي من جهة أخرى.

وأكدت وزارة التجارة الصينية، أمس، أنّ الطرفين اتفقا على «الاستجابة بطريقة ملائمة على الهواجس الأساسية للطرف الآخر».

وسترفع الصين حظراً على استيراد الدواجن الأمريكية كدلالة على التفاهم، بينما ستعمل الولايات المتحدة على استيراد «منتجات لحوم الدواجن المصنعة الصينية ومنتجات من سمك السلور».

وأعلن الطرفان أنّ المفاوضات ستتواصل على مستوى الوفود، وسيليها «اتصال هاتفي آخر في القريب العاجل».

وأعرب روبرت لايتهايزر الأسبوع الماضي عن أمله في أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق جاهزة للتوقيع عليها من قبل الرئيس ترامب الشهر المقبل في تشيلي على هامش قمة دول المحيط الهادئ.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين، أول من أمس: «إنّ كل شيء يسير على ما يرام مع الصين»، مضيفاً أنّ «الصين تريد اتفاقاً، وهم يرغبون في الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية».

وشدد ترامب بشأن القطاع الزراعي الأمريكي الذي تضرر إثر زيادة الرسوم الجمركية الصينية، على أنّ الاتفاق سيشكّل صفقة رابحة له.