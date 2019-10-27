10 مليارات دولار لتخزين بيانات الجيش الأمريكي

المصدر: سان فرانسيسكو ـ أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها منحت شركة «مايكروسوفت» عقداً ضخماً لتخزين البيانات في الحيز السحابي قيمته 10 مليارات دولار، في وقت كانت شركة «أمازون» تُعتبر الأوفر حظاً للحصول على العقد.

ويهدف العقد ومدّته عشر سنوات، إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للجيش الأمريكي في نظام يديره الذكاء الاصطناعي. وقالت مسؤولة المعلوماتية في وزارة الدفاع دانا ديزي في بيان، إن «منح (العقد) هو خطوة مهمّة في تنفيذ استراتيجية التحديث الرقمي».

وبعد الإعلان عن اختيار «مايكروسوفت»، قالت شركة «أمازون» التي بقيت المنافس الوحيد لمايكروسوفت في نهاية عملية الاختيار، إنها «فوجئت» بهذا القرار.

وكتبت في بيان أن قسم خدمات الإنترنت في شركة «أمازون ويب سيرفيسز» هو «بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية وأن تقييماً مفصلاً مبنياً فقط على المقارنة بين العروض يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى».