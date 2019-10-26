ارتفاع قيمة صندوق الثروة السيادية للنرويج

المصدر: أوسلو - رويترز

ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية للنرويج، وهو الأكبر في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 10 تريليونات كرونة نرويجية (1.09 تريليون دولار) أمس مدعوماً بارتفاع أسهم عالمية وقوة اليورو والدولار.

وبلغ الصندوق المستوى المهم في الوقت الذي يكابد فيه منظموه الحكوميون إزاء تغييرات في الاستراتيجية، منها كيفية التعامل مع مخاطر مناخية وتحويل مقترح واسع النطاق لاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

وأظهر تحديث على الموقع الإلكتروني للصندوق أن القيمة العالمية لصندوق معاشات التقاعد الحكومي بلغت 10 تريليونات كرونة نرويجية للمرة الأولى خلال التعاملات أمس أي أكثر من 200 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في النرويج.