سوفت بنك تقدم حزمة إنقاذ بقيمة 9.5 مليارات دولار إلى «وي ورك»

المصدر: طوكيو - رويترز

قال محللون إن مجموعة سوفت بنك تملك أموالاً كافية لتحمل مشقة إنقاذها الضخم لـ«وي ورك»، حتى مع ما تردد عن أنها بصدد شطب 5 مليارات دولار على الأقل بسبب تراجع قيمة الشركة الأمريكية الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية المشتركة وبعض حيازاتها الكبرى الأخرى.

ووافقت سوفت بنك على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 9.5 مليارات دولار إلى «وي ورك» هذا الأسبوع للسيطرة على الشركة الناشئة، والتي تُقدر الآن بـ 8 مليارات دولار.

وقالت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين إن سوفت بنك ستعلن الشطب تزامناً مع إعلان أرباحها في الربع الثاني في السادس من نوفمبر المقبل.