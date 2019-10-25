صعود جماعي للأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

سيطرت حالة من الصعود الجماعي على مؤشرات الأسهم العالمية أمس، بدعم نتائج قوية لشركات كبرى، حيث فتحت بورصة «وول ستريت» مرتفعة بفضل نتائج مايكروسوفت وتسلا.

كما صعدت أسهم أوروبا في غياب مفاجأة أخيرة من دراجي وسجلت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في عام. وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة إذ رفعت نتائج قوية من مايكروسوفت ولام ريسيرش وتسلا من معنويات المستثمرين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 59.98 نقطة، بما يعادل 0.22 % إلى 26893.93 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 10.26 نقاط أو 0.34 % إلى 3014.78 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 60.25 نقطة أو 0.74 % إلى 8180.04 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ يناير 2018 في غياب أي إعلانات كبيرة من آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي تحت رئاسة ماريو دراجي.