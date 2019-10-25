تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا سبتمبر الماضي مع استمرار ضغط انخفاض المعروض على المبيعات حتى في ظل تراجع شهري للأسعار هو الأكبر منذ خمس سنوات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 0.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 701 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو ما يتفق مع التوقعات.

وجرى تعديل وتيرة مبيعات أغسطس بالخفض إلى 706 آلاف وحدة من 713 ألف وحدة. وهبط متوسط سعر المنازل الجديدة 8.8% عنه قبل عام إلى 299 ألفاً و400 دولار في سبتمبر. وانخفضت الأسعار 7.9% عن الشهر السابق في أكبر هبوط منذ سبتمبر 2014.