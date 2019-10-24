الجنيه المصري يسجل أعلى سعر مقابل الدولار منذ عامين ونصف العام

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الجنيه المصري أداءه القوي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مسجلا 16.10 جنيها، في أقوى سعر له منذ ما يربو على عامين ونصف.

ويشهد الجنيه صعودا مطردا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85 بالمئة أمام الدولار منذ أول يناير.

ويقول المحللون إن العملة تلقى دعما من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد، وفقا لوكالة رويترز

وارتفع الجنيه 2.4 بالمئة في الشهر الحالي فحسب. ولم تكن العملة بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017.

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