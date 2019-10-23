محادثات التجارة تحول النفط للصعود

المصدر: لندن - رويترز

عوّضت أسعار النفط خسائرها الأولية وصعدت أثناء التعاملات أمس بعد أن أشارت الصين إلى تقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتاً إلى 59.62 دولاراً للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً إلى 54.08 دولاراً.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ أمس إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدماً في محادثاتهما التجارية، وإن أي مشكلات قد تحل ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

إلى ذلك قالت مصادر من تحالف أوبك+ إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يعقدون اجتماعهم المقبل في ديسمبر، وذلك نظراً للمخاوف من نمو ضعيف للطلب في 2020.

وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تريد التركيز أولاً على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات.

وفشل بعض أعضاء أوبك مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.