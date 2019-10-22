أسعار النفط تتراجع مع تنامي مخاوف الطلب العالمي

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس وسط تنامي المؤشرات على ضرر ناجم عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي أبطأت النمو الاقتصادي العالمي وخفضت الطلب على سلع أولية مثل النفط.

وكان خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضاً 1.01 دولار عند 58.41 دولاراً للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً إلى 52.83 دولاراً للبرميل.

وبالرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرحب بتوقيع اتفاق مع الصين عندما يلتقي بنظيره الصيني في قمة أبيك في نوفمبر، قال وزير التجارة الأمريكي إنه ليست هناك حاجة إلى إتمام اتفاق تجارة مبدئي الشهر المقبل.

ومما يضيف إلى التوترات، أظهرت وثيقة أن الصين تسعى إلى فرض عقوبات انتقامية بقيمة 2.4 مليار دولار ضد الولايات المتحدة لعدم الامتثال لحكم لمنظمة التجارة العالمية في قضية رسوم جمركية يعود تاريخها إلى عهد الرئيس باراك أوباما.