إنتاج روسيا من النفط في سبتمبر يتجاوز اتفاق خفض الإنتاج

المصدر: موسكو - رويترز

كشفت تقارير عن أن إنتاج روسيا من النفط في سبتمبر تجاوز المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج العالمي بسبب رفع إنتاج مكثفات الغاز مع تأهب البلاد لفصل الشتاء. ونزل إنتاج روسيا إلى 11.25 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي من 11.29 مليوناً في أغسطس، لكنه يظل أعلى من السقف المحدد في الاتفاق العالمي.

وبموجب الاتفاق المبرم بين منظمة أوبك ومنتجين متحالفين معها، وافقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً عن مستواه في أكتوبر 2018. وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن الخفض بلغ 200 ألف برميل الشهر الماضي، معيداً التأكيد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها بالكامل الشهر الجاري.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله: «لدينا التزامات محددة ترتبط بعوامل من بينها مواجهة فصل الشتاء بإنتاج مكثفات الغاز». ويندرج إنتاج مكثفات الغاز، وهو زيت خفيف، تحت إجمالي إنتاج النفط في الإحصاءات الروسية. واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف أوبك+ على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً من بداية العام الحالي.