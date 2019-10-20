تقدم في المفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا

المصدر: نانتشانج (الصين) - د ب أ

أشار كبير المفاوضين التجاريين الصيني إلى وجود إشارات إيجابية لإحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الجانبين يعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي. وقال نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي في مؤتمر تكنولوجي في نانتشانج بمقاطعة جيانجشي أمس: «حققت الصين والولايات المتحدة تقدماً ملموساً في العديد من الجوانب، وأرست أساساً مهماً للمرحلة الأولى من الاتفاق»، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأكد ليو هي مجدداً أن الصين «مستعدة للعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة المخاوف الأساسية لدى الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل».

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة والصين على إعداد نوع من الاتفاق ليوقعه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينج في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل في تشيلي.

وقالت الولايات المتحدة إن الصين ستشتري ما يبلغ قيمته 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية في مقابل تعليق الرسوم الجمركية الإضافية.