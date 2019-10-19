لاغارد رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»

المصدر: بروكسل - د ب أ

صادق زعماء الاتحاد الأوروبي على تعيين كريستين لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، ما يزيل العقبة الأخيرة التي حالت بينها وبين المنصب الأوروبي الرفيع.

وغردت كريستين لاغارد على تويتر قائلة: «يشرفني أن أخلف الرئيس المنتهية ولايته للبنك ماريو دراجي، وأتطلع للعمل مع العاملين الموهوبين بالبنك من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وسلامة البنوك».

وتم انتخاب كريستين لاغارد لشغل المنصب لفترة غير قابلة للتجديد مدتها ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنه قادة أوروبا في بيان أمس.

ومن المقرر أن تتولى لاغارد مقاليد الأمور في البنك المركزي الأوروبي، والذي يقع مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، مطلع نوفمبر المقبل، لتكون أول امرأة تشغل المنصب.