«أرامكو» ترجئ الطرح الأولي

المصدر: الرياض - رويترز

قال مصدران مطلعان إن «أرامكو» أرجأت الإطلاق المزمع لطرحها العام الأولي على أمل أن تعزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع الثالث ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.

وكان من المتوقع أن تعلن «أرامكو» خططاً الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح بين 1 و2% في البورصة السعودية، فيما كان سيمثل أحد أكبر الطروحات العامة على الإطلاق، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت «أرامكو» في بيان: الشركة تواصل الانخراط مع المساهمين بشأن أنشطة التجهيز للطرح العام الأولي. الشركة مستعدة والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق وعلى اختيار المساهمين للموعد. وأوقفت «أرامكو» خططاً لإدراج دولي ضخم لنحو 5% من أسهمها العام الماضي في ظل جدل بشأن موقع الإدراج العالمي.