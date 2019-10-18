2.17 مليار دولار أرباح «مورجان ستانلي» ربعياً

المصدر: نيويورك - رويترز

سجل بنك مورجان ستانلي أمس أرباحاً فصلية فاقت التوقعات بدعم من زيادة إيرادات تداول السندات ورسوم تقديم المشورة لأنشطة الدمج والاستحواذ.

وارتفع صافي ربح مورجان ستانلي قليلاً إلى 2.17 مليار دولار أو 1.27 دولار للسهم، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة مع 2.11 مليار دولار أو 1.17 دولار للسهم قبل عام.

وزاد صافي الإيرادات إلى 10 مليارات دولار من 9.9 مليارات دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق مورجان ستانلي أرباحاً قيمتها 1.11 دولار للسهم على أساس إيرادات 9.6 مليارات دولار بحسب بيانات آي/‏بي/‏إي/‏إس من رفينيتيف.

وارتفعت أسهم مورجان ستانلي نحو 4% في تداولات ما قبل فتح السوق.