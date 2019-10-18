236 % التزام «أوبك +» بالتخفيضات في سبتمبر

المصدر: لندن - رويترز

قالت مصادر بأوبك إن اللجنة الفنية المشتركة التي تراقب تنفيذ اتفاق عالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وفي مقدمتهم روسيا، توصلت إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات الإنتاجية في سبتمبر بلغت 236%.

وأضافت المصادر أن اللجنة، التي اجتمعت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس، ناقشت التزاماً ضعيفاً بالتخفيضات من نيجيريا والعراق العضوين في أوبك.

وقالت المصادر إن الالتزام من جانب أوبك كان أعلى من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، مدفوعاً بهبوط في إنتاج الخام عقب هجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر.