«بريكست» ينعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم ـ رويترز

سيطرت حالة من الصعود على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس بدعم التفاؤل باتفاق اللحظات الأخيرة للخروج البريطاني وارتفعت مؤشرات بورصة «وول ستريت» .

كما صعدت بورصات أوروبا، فيما تراجعت الأسهم اليابانية بسبب عمليات جني أرباح بعد وصوله إلى مستويات قياسية.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بعد إبرام بريطانيا لاتفاق مبدئي في اللحظات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي، كما دعمت المعنويات أيضاً زيادة في أرباح نتفليكس ومورجان ستانلي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 30.40 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 27032.38 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 11.08 نقطة أو 0.37% إلى 3000.77 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 52.73 نقطة أو 0.65 % إلى 8176.91 نقطة.