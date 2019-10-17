الدولار يلامس أدنى مستوى أمام الجنيه المصري في عامين

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل سعر الدولار اليوم تراجعاً أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والمصرف المتحد بقيمة قرش، وهبط بقيمة قرشين في بنوك البركة وكريدي أجريكول ومصر إيران، بينما انخفض بـ 3 قروش في الكويت الوطني والعقاري المصري.

ويشهد الدولار تراجعًا متواصلا منذ نهاية يناير الماضي، لتقترب خسائره من 180 قرشًا، ليلامس سعره أقل مستوى من مطلع مارس 2017.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري

16.1750 جنيها للشراء

16.2750 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.18 جنيها للشراء

16.28 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.18 جنيها للشراء

16.28 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.16 جنيها للشراء

16.26 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

16.18 جنيها للشراء

16.28جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم

16.18 جنيها للشراء

16.28جنيها للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

16.17 جنيها للشراء

16.27 جنيها للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.2 جنيها للشراء

16.3 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.18 جنيها للشراء

16.28جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.19 جنيها للشراء

16.29 جنيها للبيع