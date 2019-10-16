انتعاش الأسهم العالمية ونتائج قوية تصعد بـ «وول ستريت»

المصدر: عواصم - الوكالات

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية بصورة جماعية أمس وصعدت «وول ستريت» بدعم بيانات ونتائج قوية للشركات والبنوك الأمريكية، فيما سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين بفضل آمال بشأن خروج سلس لبريطانيا.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، إذ حد الإعلان عن أرباح قوية من «جيه.بي مورجان تشيس» و«يونايتد هيلث» و«جونسون آند جونسون» من أثر المخاوف حيال تداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية طويلة الأمد على قطاع الشركات في الولايات المتحدة.

وحقق مصرف جي بي مورجان الأمريكي زيادة قوية ومفاجئة في أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل رواج سوق السندات.

وأعلن أكبر مصرف أمريكي أن صافي أرباحه في الربع الثالث 9.1 مليارات دولار بارتفاع 8% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع المنتهي 30 سبتمبر 9.08 مليارات دولار، أو 2.68 دولار للسهم، مقابل 8.38 مليارات دولار أو 2.34 دولار للسهم.

وارتفعت أرباح «سيتي جروب» 6% في أرباح الربع الثالث، مدفوعة بنمو أنشطته للاستثمار المصرفي وانخفاض الضرائب.

وتراجعت أرباح مجموعة جولدمان ساكس الفصلية 27% بفعل هبوط الرسوم من استشارات الصفقات وضعف أنشطة التعهد بتغطية لاكتتاب.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة بما يعادل 0.09 % إلى 26811.20 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 7.46 نقاط أو 0.25 % إلى 2973.61 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 26.20 نقطة أو 0.33 % إلى 8074.85 نقطة.