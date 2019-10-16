صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي في أدنى مستوى منذ 2008

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤاً هو الأكثر ضعفاً منذ الأزمة المالية في 2008 وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.

وفي تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2019 إلى 3%، ولعام 2020 إلى 3.4%.

وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد «تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد».

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث إن «التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة»، محذرة من أن «لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات». وخلال العام المنصرم قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.

والنزاعات التجارية إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤاً بشكل حاد متراجعاً في النصف الأول من العام إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر بـ1,1% فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3,6% في 2018.

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.5% خلال 2020. كما توقع أن تبلغ نسبة الفائض في الحساب الجاري لميزانية الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 7,1% في 2019، و9% في 2020.