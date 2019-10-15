«سوفت بنك» تبحث شراء «وي ورك» بِخُمس سعرها

المصدر: دبي - البيان

باتت الخيارات المتاحة الآن محدودة لإنقاذ شركة «وي ورك» الأمريكية الناشئة لتأجير مساحات المكاتب المشتركة، بحسب تقرير نشرته أخيراً صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وتعاني الشركة من مشاكل مالية متعاقبة تعصف بها وتضعها على شفا الإفلاس، بعد أن كانت تُمَنّي نفسها بجمع مليارات الدولارات من طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، إلا أن فكرة الطرح قد ألغيت.

وبدأت المشاكل تعلن عن نفسها للشركة، بعد تَنَحّي الرئيس التنفيذي السابق والشريك المؤسس، الشهر الماضي، فألغى الرؤساء التنفيذيون المساعدون في الشركة خطة الاكتتاب العام الأولي.

وتتباحث «وي ورك» حالياً مع بنك «جيه بي مورغان» الأمريكي بشأن الخيارات المتاحة لإنفاذها. وتعد أبرز الخيارات أن تستحوذ مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لخدمات الاتصالات على «وي ورك» بالكامل مقابل مبلغ قد لا يرقى إلى 10 مليارات دولار.