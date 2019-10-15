مخاوف الحرب التجارية تُقلق الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

تسببت توقعات بمحادثات صعبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبل إبرام اتفاق تجاري جزئي في قلق المستثمرين وبالتبعية في مؤشرات الأسواق العالمية، التي تعرضت لانخفاضات جماعية، ولكن ليس بدرجة كبيرة.

فقد نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها، إن الصين ترغب في إجراء محادثات في نهاية أكتوبر على أقرب تقدير للانتهاء من تفاصيل «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط العريضة له، وذلك قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.

وذكرت بلومبرغ أن الصين قد ترسل وفداً بقيادة ليو خه نائب رئيس الوزراء لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب قد يوقعه الرئيسان خلال قمة التعاون لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في تشيلي الشهر المقبل.

جاء ذلك فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية سُتفرض على الأرجح في 15 ديسمبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد.

وأضاف منوتشين في مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي»: إذا لم يكن هناك اتفاق فستُفرض هذه الرسوم، لكنني أتوقع أننا سنتوصل إلى اتفاق. ففي وول ستريت، استقر داوجونز عند 26821 نقطة، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 0.09%، ونزل ناسداك 0.06%.

كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية للسبب ذاته، حيث تراجع مؤشر ستوكس 0.7%، وتراجع فايننشال تايمز 0.46% ونزل داكس 0.2% وهبط كاك 0.4%.

وارتفع الدولار مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً. وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.2% مع وصول مؤشره إلى 98.517. وارتفع الذهب وسط ضبابية محادثات الحرب التجارية.