توجه لإقرار صفقة طرح «أرامكو» الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن تقر السعودية بصفة رسمية صفقة طرح أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام في غضون الأسبوع الجاري، وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة السعودية قد توقع رسمياً هذا الأسبوع على قرار بإدراج أسهم «أرامكو» محلياً في بورصة الرياض، ثم بعد ذلك، سيمنح مجلس إدارة الشركة الضوء الأخضر للإعلان عن بدء صفقة الطرح رسمياً في الــ 20 من أكتوبر الجاري.

وأكد ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات أدلى بها أمس أن «أرامكو» ستعلن عن بدء طرح أسهمها للاكتتاب في القريب العاجل جداً.

وقال الرميان: «طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب سيحدث أسرع مما تتوقعون». وذكرت «فايننشيال تايمز» أن الرياض تسعى إلى بيع 3% من أسهم «أرامكو» في بورصة «تداول» المحلية خلال الشهر المقبل.