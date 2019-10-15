«النويس للاستثمار» تعرض إنشاء محطتين للطاقة المتجددة بمصر

المصدر: دبي - سيد صالح

اقترحت شركة «النويس للاستثمار» التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، على الحكومة المصرية إنشاء محطتين للطاقة المتجددة في مصر، بقدرة إجمالية تبلغ 550 ميغاواط، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن صحف مصرية، والتي نقلت بدورها عن مسؤولين في وزارة الكهرباء المصرية.

وذكرت «بلومبيرغ» أن الكلفة الإجمالية للمحطتين تبلغ 700 مليون دولار، وأن إنشاءهما سيجري وفقاً لنظام «البناء، والتشغيل والتملك».

وأفادت الوكالة بأن إحدى المحطتين ستعمل باستخدام طاقة الرياح، وستبلغ قدرتها 500 ميغاواط، فيما ستكون الأخرى مخصصة لتوليد الطاقة الشمسية، وستبلغ قدرتها 50 ميغاواط. وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تدرس المقترح حالياً.