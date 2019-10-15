الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

انخفض سعر الدولار في نحو 11 بنكًا بنهاية تعاملات أمس الإثنين ليسجل متوسط السعر 16.2058 جنيها للشراء و16.3058 جنيها للبيع، مقابل 16.2136 جنيها للشراء و16.3136 جنيها للبيع في تعاملات أول أمس الأحد، وفقا لصحيفة المال.

ويعلن البنك المركزي يوميًا متوسط سعر الدولار يوميًا استنادًا إلى الأسعار في البنوك المختلفة.

وانخفض الدولار في البنك الأهلي المتحد بنحو 5 قروش والقاهرة 4 قروش، وبنكي قناة السويس والإمارات دبي الوطني قرشين، وبنوك المصري الخليجي والمشرق ومصر والأهلي الكويتي والأهلي المصري وقطر الوطني وإتش إس بي سي بنحو قرش.

ويشهد الدولار هبوطًا مستمرًا منذ نهاية يناير الماضي لترتفع مكاسب العملة المحلية لنحو 174 قرشًا حتى نهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وهبط متوسط سعر الدولار في البنوك يوم الأحد، بنحو قرشين ليسجل 16.2136 جنيها للشراء و16.3136 جنيها للبيع مقابل 16.2314 جنيها للشراء و16.3314 جنيها للبيع.

وانخفض السعر قرشين في بنوك البركة والمصري الخليجي وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والعربي الأفريقي والعقاري المصري والمصرف العربي الدولي والإسكندرية.

وسجل السعر انخفاضًا بقيمة قرش في بنكي مصر والأهلي المصري.

ويقدم البنك الأهلي المتحد أعلى سعر لشراء وبيع الدولار بقيمة 16.26 جنيها و16.36 جنيها، وهو ذات السعر في بنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما يقدم عدد كبير من البنوك الدولار بسعر 16.24 جنيها و16.34 جنيها منها القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول وبلوم.

بينما يقدم بنكا الأهلي ومصر الدولار بسعر 16.23 جنيها للشراء و16.33 جنيها للبيع.