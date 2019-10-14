«مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» ينطلق 15 الجاري

ينطلق 15 أكتوبر الجاري مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبمشاركة 65 مصريا مقيمين بالخارج، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية .

وقبل انطلاق المؤتمر عرض بعض الخبراء رؤيتهم لتحسين الاستثمار في مصر وكيفية الترويج له بالخارج، حيث أكد هاني سيداوس من كبار المستثمرين بمجال المنشآت السياحية والمطاعم في استراليا، أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية يعتبر فرصة كبيرة أمام عدد كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي توجد داخل وطنهم الام خاصة في مجال المنشآت السياحية ولمطاعم .



وأشار إلى أنه خلال فترة صغيرة استطاع أن يمتلك أكثر 19 مطعم، نتيجة عمله في هذا المجال وهو في الخامسة عشر من عمره، ويسعى لنقل خبرته في مجال الاستثمار السياحي والمنشآت إلى وطنه الأم من خلال المشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» والذي يضم عدد كبير من المستثمرين.



وأضاف إنه يسعى لفتح مشروعات استثمارية خاصة به داخل مصر بعد التعرف على الفرص المتاحة من خلال الزيارات التى سيتم القيام بها خلال فترة تواجدهم داخل مصر.





وقال د.أنس خليفة، المدير الاقليمي وشريك مساهم بشركة Safety Horizon ؛ أكبر شركات استثمارية لفتح وإنشاء أسواق جديدة بمختلف أنواعها في الدول أنه يعمل في مجال إصدار شهادات مطابقة وجودة للمنتجات التي يتم تصديرها واستيرادها بين اوروبا والشرق الأوسط وبين دول الشرق الأوسط وباقي دول العالم للتأكد من أن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية .



وأشار د.أنس إلى إن هذا النوع من الاستثمار موجود في مصر حاليًا ولكنه ينقصه الجزء الخاص بالتسويق، فمصر تمتلك الكثير من علامات الجودة والمواصفات ولكنها غير معروفة على مستوى العالم وهو مايسعي إلى تفعيلة خلال الفترات القادمة وذلك من خلال مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.

وأكد د.أنس أن هدفه من خلال فتح مزيد من الاستثمارات في مصر هو تسويق علامة الجودة المصرية خاصة المنتجات التى يتم تصديرها إلى أوروبا، وتعريف الدول التى تقوم بالاستيراد المنتجات المصرية إن مصر لديها علامة الجودة الخاصة بها وإن المنتج المصري يضاهي الكثير من المنتجات التى تحمل علامات جودة عالمية وعلى نفس القدر من الكفاءة ولذلك لابد من تغيير ثقافة العالم تجاة علامة الجودة المصرية خاصة فيما يتعلق بأدوات التجميل والمنتجات الغذائية.





وقال خالد عبده مدير بنك الاتحاد الوطني بالكويت إن فكرة مؤتمر جيدة للغاية، وخاصة أن المؤتمر يجمع بين أكثر من شخص في أماكن مختلفة مما يتيح لهم أمكنية تبادل التجارب والخبرات بينهم.



من جانبه أكد كميل حليم صاحب شركة CH VENTURE المتخصصة في التطوير العقاري والانشاءات ومن كبريات الشركات في الولايات المتحدة الامريكية أن ما حدث من ثورة عقارية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر معجزة تم تحقيقها على أرض الواقع تدرس للعالم كله، ولكنها تأخرت سنوات طويلة تصل إلى 50 عامًا، ولكن الرئيس السيسي كان له رؤية مستقبلية في المجال العقاري والإنشاءات ولذلك بدأ في هذا المجال عن طريق انشاء الكثير من المشروعات القومية وبناء المدن الجديدة.



وأشار حليم هناك عقبة تقف أمام الاستمرار في هذه الثورة ويجب معالجتها وهي قانون الايجارات ولابد من البحث عن حلول له دون أن يكون هناك ضرر للمستفيدين منه وذلك من خلال الاستعانة بتجارب بعض الدول التي نجحت في حل هذه المشكلة، لأن حل هذه العقبة سيكون لها دورًا كبيرًا في المحافظة على بعض الاماكن الاثرية التى توجد في الكثير من الاحياء المصرية القديمة والتى نستطيع الاستفادة منها لأنها مازالت تخضع لمنظومة الايجار القديم.

وأضاف حليم أن هناك مشكلة أخرى تواجه عملية التطوير العقاري في مصر وهي العشوائية في البناء فنجد إن هناك بعض المدن التى يوجد بها فيلات بجوار عمارات سكنية وبجوارها أبراج تصل إلى 20 دور وهو ما يعطي مظهر غير حضاري، ولذلك لابد من قيام وزارة الاسكان من احداث ثورة تشريعية تنظم هذه عملية البناء خاصة في المدن الجديدة.