مصر تحقق 7.1 مليارات جنيه فائضاً أولياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليارات جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأولي الذي لا يتضمن مدفوعات الديون قد بلغ 7.2 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بـ 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.