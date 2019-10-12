رهانات على تهدئة الحرب التجارية تصعد بالأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

سيطرت حالة من الإيجابية على تعاملات البورصات العالمية أمس مع تفاؤل المستثمرين بفرص إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات التجارة تسير على ما يرام مع بدء اليوم الثاني من مفاوضات على مستوى عالٍ تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب على تويتر «سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء (الصيني). الجميع يتطلعون إلى أن يروا شيئاً مهماً يحدث‭!‬».

وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات كما صعدت أسهم أوروبا بدعمٍ القطاع المصرفي مسجلةً مكاسب أسبوعية وقفزت أسهم اليابان لأعلى مستوى في أسبوع ونصف.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس مع توقع المستثمرين أن تتمخض محادثات تجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة جزئي وترجئ زيادات أمريكية مزمعة في الرسوم الجمركية. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 197.53 نقطة أو 0.75% إلى 26694.20 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 24.94 نقطة أو 0.85% إلى 2963.07 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.56 نقطة أو 1.21% إلى 8047.34 نقطة.

اقرأ أيضاً:

