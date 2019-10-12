الموانئ السعودية تحقق تقدماً في مؤشر التنافسية العالمي

المصدر: الرياض - واس

حققت الموانئ السعودية تقدماً في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والذي يُعد أحد المؤشرات التي ساهمت بارتفاع ترتيب المملكة في نتائج التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

يأتي هذا التقدم الملحوظ في كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية نظير الدعم الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل قيادة المملكة، مما أعطاه القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعماله على أسس تجارية.

وتُعد الموانئ عنصراً أساسياً في دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة لجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن الخطط والأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف بلادنا التنموية.

وعملت الهيئة العامة للموانئ خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المشروعات التنموية الجديدة للاستفادة المثلى من الطاقات الاستيعابية في الموانئ السعودية، وكذلك تطوير البنى التحتية والتوسع في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي لرفع كفاءة وجودة خدمات الموانئ، وتقليص مدة بقاء ودوران الحاوية في الميناء، فضلاً عن هندسة الإجراءات والاشتراطات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونياً.