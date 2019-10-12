11.1 مليار دولار تستقطبها صناديق السندات العالمية

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن 11 مليار دولار تدفقت إلى صناديق السندات في أسبوع حتى يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم في ظل حالة من الحذر في «وول ستريت».

وتابع البنك: استناداً إلى بيانات «إي.بي.إف.آر» سحب المستثمرون 9.8 مليارات دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع، إذ إنهم ما زالوا يتوخون الحذر في مواجهة تراجع عالمي تكتنفه الضبابية ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديد بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطر الركود.

وتأثرت صناديق الأسهم الأمريكية سلباً بنزوح «معتدل» للتدفقات بمقدار 6.2 مليارات دولار. وفي إشارة للمعنويات المراهنة على الهبوط، تدفق 322 مليار دولار إلى صناديق أسواق النقد في الأشهر الستة الفائتة، وهو أكبر تدفق للأموال منذ النصف الثاني 2018.

وظهرت مخاوف من حدوث ركود مجدداً إذ غذتها بيانات سلبية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وانخفاض أكبر من المتوقع بكثير للصادرات الألمانية في أغسطس.