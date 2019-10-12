أعلى ارتفاع يومي للإسترليني أمام الدولار في 7 أشهر

المصدر: لندن - الوكالات

عزز الجنيه الإسترليني مكاسبه أمس، ليقفز أكثر من 1.8% مسجلاً أكبر قفزة ليوم واحد في 7 أشهر، بينما انخفض مؤشر الدولار، مع ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التي استمرت يومين في واشنطن لطي صفحة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات - 0.23% إلى 98.47 نقطة. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1039 دولار، كما قفز الإسترليني 1.8 % إلى 1.2685 دولار، مع احتمالية التوصل لاتفاق بشأن البريكست.

وتراجع الطلب على عملات الملاذات الآمنة في ظل التفاؤل إزاء المفاوضات التجارية، وانخفضت العملة اليابانية 0.27% أمام الدولار إلى 108.27 ينات.