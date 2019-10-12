هل أصبحت أيام الدولار معدودة؟

المصدر: وكالات

صرح رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc بيتر شيف، أن العالم يعود إلى المعيار الذهبي، ويعيش الدولار أيامه الأخيرة.

وكتب موقع Seeking Alpha أنه وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، زادت عشرات البنوك المركزية من احتياطي الذهب بمقدار 1 طن على الأقل. وأصبحت أربعة بنوك مركزية مشترين رئيسيين للذهب في أغسطس.

وأضافت روسيا، التي كانت رائدة في شراء الذهب في عام 2019، 11.3 طنا أخرى إلى مخزونها، وتجاوز احتياطي الذهب للبنك المركزي الروسي في سبتمبر 100 مليار دولار بفضل المشتريات الأخيرة، زادت روسيا هذا العام وحده احتياطياتها من الذهب بحوالي 120 طنا. فيما اشترت الصين 5.9 أطنان أخرى في الأشهر التسعة الماضية.

وأضاف الموقع أن مشتريات الذهب زادت من قبل البنوك المركزية في يوليو، وفي المجموع، في العام الماضي، خزنت البنوك المركزية في العالم 651.5 طنا من الذهب، ولاحظ مجلس الذهب العالمي أن عام 2018 تميز بأعلى مستوى من صافي المشتريات السنوية للذهب من قبل البنوك المركزية منذ تعليق إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971 وثاني أكبر إجمالي سنوي في التاريخ.

أصبحت محاولة التخلص من الدولار غير المستقر السبب الرئيسي لاهتمام البلدان بالذهب. وكان المشترون الرئيسيون روسيا والصين. لقد قدموا مثالاً لبلدان أخرى.

وأشار بيتر شيف، رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc ، وهي شركة وساطة، إلى أن الولايات المتحدة خرجت عن المعيار الذهبي في عام 1971 ، ولكن في رأيه ، فإن العالم سيعود إليه.

وقال شيف: "الأيام التي كان فيها الدولار عملة احتياطي معدودة، ونحن نعود إلى الأساسيات. كما تعلمون، كل ما هو جديد هو قديم منسي. كان للذهب قيمة خاصة في الماضي، والمستقبل له. إن البنوك المركزية ذكية بما يكفي لتتوقع المستقبل وتزيد احتياطياتها من الذهب الآن".