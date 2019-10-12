أمريكا تؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية

المصدر: د ب ا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن أمس الجمعة إن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل تطبيق زيادة الرسوم من 25% إلى30% على كمية من السلع الصينية والتي كان مقررا تطبيقها الأسبوع المقبل كجزء من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين البلدين.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض أمس الجمعة "وصلنا إلى اتفاق مهم يمثل مرحلة أولى" مع الصين.

وبعد يومين من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في واشنطن، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من العام الحالي.

ويتضمن الاتفاق الجزئي تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأمريكي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية.