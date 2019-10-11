تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: وكالات

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوع، أمس الخميس، بينما سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، بعد تقرير أشار إلى أن الصين تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتفادي المزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين البلدين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1496.31 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1500.90 دولار للأوقية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قوله إن بكين مستعدة للوصول إلى اتفاقية مع واشنطن بشأن المسائل التي يهتم بها الجانبان كلاهما.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز الذهب إلى 1516.77 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر، بفعل تقرير بأن الوفد الصيني يعتزم مغادرة واشنطن بعد يوم واحد فقط من اجتماعات على المستوى الوزاري من المقرر أن تستمر يومين. وبدأت محادثات التجارة بين البلدين الخميس.

والأسواق في حالة ترقب منذ أشهر بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وإذا انهارت المفاوضات مرة أخرى فإن كل واردات البضائع الصينية تقريبا إلى الولايات المتحدة، أكثر من 500 مليار دولار، قد تخضع لرسوم جمركية عقابية بحلول الخامس عشر من ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1704.59 دولارات للأوقية قبل أن يتراجع قليلا إلى 1700.41 دولار في أواخر التعاملات بزيادة قدرها 1.1 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 898.93 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.88 بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية.