«أرامكو» تعطي الضوء الأخضر لأكبر طرح عام أولي عالمياً الأسبوع المقبل

المصدر: الرياض - د ب أ

توقعت مصادر مطلعة أن يعطي مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» خلال الأسبوع المقبل، الضوء الأخضر لتنفيذ الطرح العام الأولي لجزء من أسهم الشركة، الذي سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول، إن مجلس الإدارة يعتزم عقد اجتماع مع مستشاري عملية الطرح 17 الجاري، حيث ستجري الشركة تقييماً لحالة السوق وتجاوب المستثمرين مع العروض التي نظمتها الشركة خلال الفترة الماضية بشأن الطرح المنتظر.

وذكرت بلومبيرغ أن «أرامكو» تسرّع وتيرة الاستعداد لتنفيذ عملية الطرح، بهدف تسجيل سهم الشركة في البداية في السعودية بحلول الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تعتزم بيع حوالي 2% من أسهمها في السعودية، مقابل حوالي 40 مليار دولار، حيث تقدر القيمة السوقية للشركة المملوكة للدولة بنحو تريليوني دولار، بما يزيد على ضعف قيمة «آبل» للإلكترونيات، وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم حالياً.

وذكرت الوكالة أنه وفقاً لقيمة التوزيعات المعلنة، والسعر المستهدف لبيع سهم الشركة في الطرح العام الأولي، فإن العائد على الاستثمار في الشركة سيكون أقل من العائد الذي توفره أسهم شركات أخرى منافسة.