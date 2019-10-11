تقدم محادثات التجارة الأمريكية الصينية ينعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - الوكالات

سيطرت حالة من الصعود على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، وسط تفاؤل المتعاملين بجدولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس، حيث التقى كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ أواخر يوليو سعياً للتوصل إلى اتفاق ينهي حرباً تجارية مستمرة منذ 15 شهراً.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 26.66 نقطة بما يعادل 0.01 % إلى 26317.35 نقطة، وستاندرد آند بورز 0.85 نقطة أو 0.05 % إلى 2918.55 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع 7.82 نقاط أو 0.11 % إلى 7904.56 نقاط.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع ظهور علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساعد المستثمرين على تجاهل بيانات اقتصادية ضعيفة وتحديثات سلبية من بضع شركات.

وقادت القطاعات السريعة التأثر بالتجارة مثل أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم مصنعي السيارات مكاسب السوق مع صعود كل منهما بأكثر من 2%.

وسجلت أسهم شركات تجارة التجزئة في السلع الفاخرة والبنوك أفضل أداء ليوم واحد في شهر.