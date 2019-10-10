آمال التجارة تنعش الأسهم في «وول ستريت»

المصدر: عواصم - وكالات

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة للمرة الأولى في 3 جلسات أمس في بورصة «وول ستريت» بدعم من قطاع التكنولوجيا، بعد بداية مضطربة للأسبوع في الوقت الذي عززت فيه تقارير لوسائل الإعلام نُشرت في الآونة الأخيرة آمال إحراز تقدم في جولة محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين تنطلق اليوم في واشنطن.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 144.19 نقطة أو 0.55% إلى 26308.23 نقاط.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.04 نقطة أو 0.62 % إلى 2911.10 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 72.18 نقطة أو 0.92 % إلى 7895.96 نقطة.

وسيطرت حالة من التفاؤل على المتعاملين بعدما ذكرت بلومبيرغ نقلاً عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة أن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، على الرغم من إدراج شركات تكنولوجيا صينية على قائمة سوداء في الآونة الأخيرة.

شراء

كما دعمت أنباء بشأن قيام الصين بعرض شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة تناهز 10 مليارات دولار وفق ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر خاصة صعود الأسواق، حيث تعد هذه الخطوة حال إثبات صحتها دلالة على رغبة بكين في التوصل إلى اتفاق تجاري بعد صراع مع الولايات المتحدة التي يرى رئيسها «ترامب» أن فائض الميزان التجاري لصالح الصين يجب السيطرة عليه.

ومن المنتظر أن تشهد المفاوضات التجارية بين البلدين اليوم جولة جديدة تستمر يومين، يقودها نائب رئيس الوزراء الصيني «ليو خه» في واشنطن وفقاً لما ذكرته رويترز. وتراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات هادئة وتضررت المعنويات بسبب الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % خلال التعاملات مع استقرار مؤشرات معظم الدول أو انخفاضها قليلاً.

وفقدت أسهم شركات السيارات الشديدة التأثر بالرسوم الجمركية 0.5 % وخسر قطاع التكنولوجيا 0.4 %.

وخالف الاتجاه النزولي المؤشر البريطاني فايننشال تايمز 100، إذ ارتفع قليلاً مع استفادة الشركات التي تعتمد على التصدير بشدة من تراجع الجنيه الإسترليني.

تراجع

وانخفضت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.61% ليصل إلى 21456.38 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.30 % مسجلاً 1581.70 نقطة بالرغم من أن المؤشرين قلّصا خسائر مبكرة وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك التي انخفضت.

وقادت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بالنمو الاتجاه النزولي لبورصة طوكيو، وفقد سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت 1.6% وكينس 1.2%. وكانت الأسهم التي لها صلة بالرقائق الأكثر تضرراً، وفقد سهم سومكو 3.4% وأدفانتست 2.4%.