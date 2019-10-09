«موديز» تراجع تقييماتها لــ «تبريد» و«طاقة»

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت مؤسسة موديز، أن الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» تتمتع بقدر عالٍ من مرونة التدفقات النقدية، وذلك بفضل ما في حوزتها من عقود ذات أسعار محددة على المدى الطويل. وأصدرت المؤسسة، أمس، تقريراً يتضمن مراجعة دورية لآخر تقييماتها للشركة، إلا أن التقرير لم يتضمن أي تصنيف ائتماني.

وأكدت «موديز» في تقريرها، أن أحدث تصنيف ائتماني كانت منحته للشركة، وهو «Baa3»، مدعوم بعدة عوامل إيجابية متوافرة لدى «تبريد»، وهي انخفاض مستوى المخاطر التشغيلية لدى الشركة، وذلك بفضل قدرتها على استيعاب كافة التكاليف المتغيرة؛ المكانة التنافسية القوية التي تتمتع بها في «تبريد» في أسواق دول مجلس التعاون.

وفي سياق متصل، أصدرت «موديز» أمس أيضاً تقريراً يتضمن مراجعة دورية لآخر تقييماتها لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».