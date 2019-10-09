أرباح سامسونغ تنخفض 56 %

المصدر: سيؤول ـ د ب أ

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أمس، إن أرباحها التشغيلية انخفضت 56% على أساس سنوي في الربع الثالث، بسبب تراجع أسعار شرائح الذاكرة المستمر، غير أن أداءها كان أفضل من توقعات السوق.

وبلغت الأرباح التشغيلية لسامسونغ 7.7 تريليونات وون (6.4 مليارات دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وقدرت سامسونغ أن مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام انخفضت 5.3% عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 62 تريليون وون (51.8 مليار دولار). وسجلت مبيعات الشركة رقما قياسيا فصليا في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 65.4 تريليون وون.

ومنذ أواخر العام الماضي، تواجه سامسونغ تراجعا في صناعة أشباه الموصلات وسط تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية والأدوات الإلكترونية الأخرى.