ارتفاع فوري كبير في حركة السفر إلى لبنان

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ورامي سميح

أكدت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر أن قرار الإمارات السماح للمواطنين بالسفر إلى لبنان انعكس بشكل مباشر وفوري على حركة ونسب حجوز الرحلات الجوية بين البلدين التي ارتفعت بشكل كبير بنسب تتراوح من 90-100%، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

وقالت المصادر إن العديد من شركات الطيران بدأت تدرس إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من الطلب المرتفع على السفر إلى لبنان على الرغم من أن الموسم الحالي ليس موسم سفر، مشيرين إلى أن الطلب الحقيقي للسفر على لبنان ستتضح معالمه في الموسم المقبل خلال شهر ديسمبر الذي يتزامن مع عطل أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقالت المصادر إن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على الطرفين فمن جهة ستستفيد شركات الطيران من هذا السوق الحيوي. ومن جهة أخرى، سيسجل القطاع السياحي اللبناني انتعاشاً لم يشهده منذ 3 سنوات وخاصة أن السائح الإماراتي يعد من أكثر السياح إنفاقاً خلال رحلاته.

49 رحلة

وتسير الناقلات الوطنية 49 رحلة أسبوعياً بين الإمارات ولبنان، موزعة بواقع 21 رحلة لطيران الإمارات، و7 رحلات لفلاي دبي و7 رحلات لطيران الاتحاد و14 رحلات لطيران العربية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

انعكاسات

وأكد رياض الفيصل رئيس شركه أصايل للسياحة أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة الحجوز من الإمارات إلى لبنان، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً واضحاً في الطلب على السفر إلى لبنان، ومبيناً أن الأثر الحقيقي لهذا القرار سيظهر مع نهاية العام الجاري.

وأوضح الفيصل أن الإمارات تشهد أجواء مثالية خلال الفترة الحالية. كما أن موسم الأعمال والمدارس لا يزال في بداياته لذلك فإن أثر قرار السماح للإماراتيين بالسفر إلى لبنان سيظهر خلال المواسم المقبلة ولا سيما خلال عطلة رأس السنة.

وأضاف الفيصل عند ارتفاع الطلب بشكل كبير فإن شركات الطيران ستقوم بجدولة رحلاتها بما يتماشى مع حجم الطلب، إما عن طريق تشغيل رحلات إضافية أو استخدام طائرات ذات سعة مقعدية أكبر.

سوق

وقال إن السوق اللبناني يعد من الأسواق المهمة بالنسبة لحركه السياحة والسفر من جهة وللسوق السياحي اللبناني من جهة أخرى، إذ يعد السائح الإماراتي من أكثر الفئات السياحية إنفاقاً في العالم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني.

بداية

من جانبه قال سعيد العبادي، رئيس مجموعة العبادي القابضة، إن الحجوز إلى لبنان بدأت تشهد زيادة كبيرة بعد قرار السماح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان. وتوقع العبادي ارتفاعاً قياسياً في الحجوز إلى لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع وخصوصاً أن الخبر لم يصل إلى الجميع حتى الآن، مبيناً أن الإماراتيين يميلون إلى السفر للبنان وخصوصاً بعد فترة انقطاع كبيرة.

وتوقع العبادي استمرار الزيادة في الحجوز إلى لبنان على أن تتضاعف مع قرب نهاية السنة واقتراب عطلات رأس السنة الميلادية.