السعودية.. 24 ألف زائر بتأشيرات سياحية خلال 10 أيام

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

استقبلت السعودية 24 ألف زائر بتأشيرات سياحية إلكترونية منذ أن بدأت إصدار هذه التأشيرات قبل نحو عشرة أيام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء بحسب ما نقلت عنها قناة «الإخبارية» الحكومية «دخول نحو 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال عشرة أيام فقط منذ بدء قرار السماح باستخراج التأشيرة السياحية».

وفي 27 سبتمبر، أعلنت السعوديّة أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية.

وقبل ذلك لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها، ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.

ويُعتبر تطوير قطاع السياحة أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وتضم السعودية مواقع أثرية وسياحية عدة، بينها العلا في شمال غرب السعودية حيث العديد من المواقع التي تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، وواحة الأحساء الخصبة شرقاً، وفيها مواقع تحمل مؤشرات عن حياة بشرية تعود للعصر الحجري الحديث.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة تخطّط لخلق «مليون وظيفة» في قطاع السياحة «والوصول إلى مئة مليون سائح بحلول العام 2030».