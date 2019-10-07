السعودية تيسر إدراج أسهم الشركات الأجنبية في البورصة

المصدر: الرياض - رويترز

ذكرت هيئة السوق المالية السعودية أنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد. وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.

ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقالت الهيئة إنها استحدثت قواعد قد تيسر إدراج المصدرين لأسهمهم في سوق الأسهم الرئيسية. وقال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هذه الخطوة ستتيح فرصاً عظيمة لتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد اتفاق هذا العام بين تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف دعم الإدراج المزدوج لأسهم الشركات في السعودية والإمارات.